Vocalista de banda de forró morre após acidente na Bahia | A TARDE

O empresário e cantor de forró Luigi Pereira Gonçalves, de 49 anos, morreu após um acidente envolvendo um carro e um caminhão neste sábado, 9, na BR-116, próximo à cidade de Manoel Vitorino, no sudoeste da Bahia. Ele era vocalista da banda Trio Xote Novo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de passeio, no qual o artista estava, foi parar do lado oposto ao caminhão e em uma área de vegetação. Após o impacto, o caminhão pegou fogo e ficou destruído.

Luigi estava para Jequié buscar sua filha quando sofreu um acidente por volta das 8h. Não há detalhes se havia mais alguém com o cantor. O motorista do caminhão, conseguiu deixar o veículo de carga e não se feriu.

Caminhão pegou fogo após a batida | Foto: Divulgação PRF