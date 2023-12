Carro do cantor Zé Neto invadiu contramão da pista, aponta PRF | A TARDE

O carro do cantor sertanejo Zé Neto, que sofreu um acidente na noite de terça-feira, 5, invadiu a contramão da pista antes de capotar na BR-153, segundo aponta a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente envolveu o carro do cantor e outros três veículos, no Km 246, em Fronteira (MG). Zé Neto ficou ferido, foi socorrido e levado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), onde continuava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O artista teve três costelas fraturadas e cortes no braço. De acordo com boletim médico divulgado na madrugada desta quarta-feira, 6, as fraturas na costela do cantor estão alinhadas e ele não precisará passar por uma drenagem.

O artista segue com quadro de saúde estável, mas devido à gravidade do acidente, permanecerá internado na UTI sob observação até quinta-feira, 7, quando será reavaliado.

Uma mulher e uma criança, que estavam em um Fox,tiveram lesões leves. Um homem e uma mulher, que estavam em um Creta,não se feriram. O caminhoneiro também não teve ferimentos.