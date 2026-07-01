Zé Vaqueiro, Calcinha Preta e mais: confira programação do IbiraPedro 2026

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A programação do IbiraPedro 2026 começa nesta quarta-feira, 1º,em Ibirapitanga e segue até o próximo domingo, 5, reunindo atrações musicais, feira da agricultura familiar e atividades voltadas ao público infantil.

A abertura será marcada pela realização da 2ª IbiraFeira – Feira da Agricultura Familiar, Economia Solidária e Artesanato, que acontece nos dias 1º e 2 de julho, na Praça Ivan Lima. Já os shows do IbiraPedro começam na sexta-feira, 3, na Praça do São Pedro.

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Programação de shows

Entre as atrações confirmadas estão Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Henry Freitas, Devinho Novaes, Unha Pintada, Thiago Aquino, Chambinho do Acordeon e Targino Gondim.

A programação também contará com apresentações de artistas regionais e locais, como Cacau com Leite, Pirilampo, Asas Livres, Sinho Ferrari, Trio da Huanna, Canindé, Kal Love, Página Virada, Kaio Oliveira, Sarapatel com Pimenta, Maravilha do Arrocha, Cupim de Ferro, Capitão Forró, Arthur Gomes, Matheus Araújo, Yanne Santos, Luciano Vieira, Santté, Sandro Amado e Flor de Pitanga.

Foto: Divulgação

IbiraPedrinho

No domingo, 5, a programação será voltada ao público infantil com a segunda edição do IbiraPedrinho. O evento terá início às 13h, no mesmo espaço dos shows, e contará com apresentação de Arthur Gomes, conhecido pela música "Tiro Liro Baby Ha Ha".

Feira da agricultura familiar

Além de abrir oficialmente a programação do IbiraPedro, a 2ª IbiraFeira reúne exposição e comercialização de produtos da agricultura familiar, economia solidária e artesanato, além de oficinas, capacitações e apresentações culturais.

Segundo a Prefeitura de Ibirapitanga, a expectativa é receber milhares de visitantes durante os cinco dias de programação, movimentando setores como hospedagem, alimentação, comércio e o trabalho de ambulantes e empreendedores da cidade e de municípios vizinhos.

O prefeito Jé Assunção destacou a importância do evento para o município.

"Estamos preparando uma festa histórica, com grandes atrações, estrutura, segurança e valorização da nossa cultura. O IbiraPedro será um momento de celebração para nossa população e para quem visita Ibirapitanga, movimentando a economia e fortalecendo o nome da nossa cidade em toda a Bahia", afirmou.