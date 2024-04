Abafado? Davi diz que vai botar "calabreso pra funcionar" com Mani | A TARDE

Após vencer o Big Brother Brasil 2024 e faturar a 'bolada' de R$ 2,92 milhões, o baiano Davi tem motivos de sobra para comemorar nos próximos dias. Ao deixar a casa após três meses, o agora milionário pretende compensar o tempo 'abafado' e largou que vai botar o "calabreso pra funcionar" com a namorada Mani Rego.

No programa Bate-Papo BBB, momentos depois da premiação, o vencedor recebeu uma ligação ao vivo da companheira e se surpreendeu com o novo visual. "Tá bonita, fez o cabelo", declarou ele ao ver Mani.

Em seguida, a mulher fala que está no Rio de Janeiro e Davi, sem papas na língua, disse que vai botar o "pau pra quebrar" com a namorada. "Daqui a pouco, me aguarde minha filha! Foram 3 meses te esperando, 3 meses! Hoje o pau quebra, o calabreso hoje vai funcionar", disparou ele.