Abatida, Raquel nega que se aproveita de Davi: "Não sou esse monstro" | A TARDE

A irmã de Davi surgiu abatida nos stories do Instagram ao desabafar sobre os ataques que vem recebendo nas redes sociais. Raquel Brito afirmou que recebe mensagens de pessoas a chamando de ridícula e de monstro, por supostamente querer se aproveitar da fama do campeão do BBB 24 e mais novo milionário da Bahia.

Leia mais:

>> Entrevista de Davi no “Altas Horas” não foi ao ar; saiba motivo

>> Davi desabafa sobre relação com Mani: "Fofoca para tirar o meu valor"

"Eu vejo muitos comentários no direct, tudo o que vocês puderem imaginar de ruim. Se eu pudesse assim, sabe? Mostrar mais de mim aqui para vocês, quem foi Raquel, quem é Raquel, vocês diriam que não é esse monstro que vocês falam na internet, essa pessoa ridícula que quer se aproveitar da fama de Davi", desabafou Raquel Brito.

No mesmo desabafo, a irmã de Davi rebateu as acusações de que estaria usufruindo da fortuna conquistada pelo ex-brother no BBB 24 ao aparecer curtindo o fim de semana com um passeio de jet ski e descansando em uma casa de alto padrão no Litoral Norte da Bahia.