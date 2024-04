Alane comenta crise e ataque durante eliminação: "Me cobro muito" | A TARDE

Ao saber que foi eliminada do Big Brother Brasil 24, Alane assustou o Top 3 e o Brasil ao se agredir durante uma crise ainda no sofá da casa neste domingo, 14.

Nesta segunda-feira, 15, durante conversa com Ana Maria Braga, no 'Mais Você', ela assistiu as imagens e afirmou que viveu um turbilhão de sentimentos.

"Cem dias confinada, né, nossos sentimentos se confundem muito. É um turbilhão de sentimentos lá dentro, tudo é muito maior. Eu crio uma expectativa muito grande, eu me cobro muito, esperava muito chegar à Final. A frustração de ser eliminada, eu acabei exaltando de uma forma muito maior do que eu imaginava que seria. Foi duro. Não gosto nem de olhar", contou a paraense.

Ela contou ainda que quando saiu e viu como estavam as coisas fora do game, se sentiu mais confortada.

"Eu tinha essa sensação e já estava muito entristecida. (...) Eu tinha muita esperança, mas eu imaginava, parece que a gente sente, não sei explicar. E eu me cobrava muito, né... Achei bem triste a saída, mas depois que saí e vi um pouquinho da recepção das pessoas, me senti tão honrada, tão alegre. (...) Sou muito grata pela recepção das pessoas".

"Estou vendo que ser eliminada não é o fim do mundo. Estou descobrindo o mundo", ressaltou Alane.

Sobre seu futuro, Alane contou que quer seguir a carreira de atriz e disse como se vê nos próximos anos.

"Me vejo aqui nos corredores da Globo com vários roteiros na mão, decorando falas... O que eu mais sonho é com a minha carreira de atriz. É o meu maior sonho. E eu me vejo um ano trabalhando como atriz, daqui a dez anos trabalhando como atriz. Enquanto eu estiver viva fazendo arte, que é o que pulsa no meu coração, é o que transborda em mim... Eu estou muito ansiosa para poder fazer dar certo o meu sonho, que é a minha carreira de atriz".

