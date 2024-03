Após eliminação de Yasmin, Leidy chora e diz que quer ir embora | A TARDE

Depois de tomar um puxão de orelha de Tadeu e, logo depois, ter que se despedir de Yasmin Brunet, 12ª eliminada do BBB24, na noite desta terça-feira, 12, a trancista Leidy Elin chorou e disse a Lucas Henrique que deseja sair do programa.

“Eu quero embora, não é de cabeça quente, eu quero ir embora”, desabafou a trancista.

Buda, que estava no quarto com ela, tentou consolar a sister. “Mas tem uma semana pela frente, é coisa para c*ralho.” Mesmo recebendo o afago, a jovem seguiu chorando.

Nas últimas semanas Leidy Elin tem se envolvido em embates acalorados com Davi. Após a última dinâmica do Sincerão, como uma espécie de afronta, a participante pegou a mala de roupa do baiano e jogou na piscina. O que deixou boa parte dos internautas indignados com a ação da sister e fez com que Tadeu destacasse que esse tipo de comportamento passa do limite do que o game se propõe a ser.

“O que a Leidy fez de jogar as roupas de Davi na piscina, não pode se repetir, esse tipo de exagero não pode se repetir chegamos ao limite.”

Veja o desabafo:

Leidy chora no Quarto Fada com Lucas e diz que quer ir embora do #BBB24. 👀 #RedeBBB pic.twitter.com/Uo6uv1A3IB — Big Brother Brasil (@bbb) March 13, 2024