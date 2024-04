Após Olodum, O Kannalha cancela participação em festa para Davi | A TARDE

Na grade da programação para o telão da final do BBB em Cajazeiras, o cantor Danrlei Orrico, O Kannalha não irá mais se apresentar no evento. Mais cedo, a banda Olodum também cancelou participação.

>>> Com telão, festa para Davi pode acontecer debaixo de chuva em Salvador

A informação foi confirmada pela assessoria de Davi Brito, sem maiores detalhes sobre os motivos do cancelamento. A equipe, no entanto, informou que outras atrações irão completar a festa, que acontece na noite desta terça-feira, 16, no Campo da Pronaica, em Cajazeiras X.

Danrlei não se pronunciou sobre o cancelamento, mas chegou a manifestar sua torcida por Davi no Instagram. “Merece o mundo”, escreveu.

Ainda são esperados na festa Oh Polêmico, O Maestro e Danniel Vieira, além de atrações surpresas.