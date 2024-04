Após show de Ivete, Marcelinho Sangalo declara torcida para o BBB | A TARDE

A família de Ivete Sangalo está totalmente encantada por Davi! Depois que a cantora expressou seu apoio ao participante do BBB 24, seu filho Marcelo Cady, de 14 anos, também demonstrou sua torcida pelo motorista de aplicativo nas redes sociais.

>>> Vídeo: Ivete pede para ser derrubada por Bia durante festa

Na última sexta-feira, 22, Ivete movimentou o confinamento do reality show com uma apresentação repleta de interações com todos os participantes.

Em um post compartilhando alguns momentos da festa no perfil oficial de Davi no Instagram, vários famosos comentaram, incluindo o filho de Ivete Sangalo. "Brabo demais! Nosso campeão", declarou o jovem.

Além dele, Carolina Dieckmann também se manifestou: "Que coisa mais linda Ivete e Davi juntos", derreteu-se a atriz.

Desde o início do programa, Ivete tem demonstrado simpatia por Davi em várias ocasiões. Durante o Carnaval, enquanto se apresentava em seu trio elétrico, a cantora expressou seu apoio ao motorista de aplicativo.

"A minha torcida é para Davi ganhar o Big Brother Brasil", afirmou a artista. "Davizão aqui em Salvador é fechamento. Com Cajazeiras (cidade natal do brother) não se brinca!", acrescentou na ocasião.

Na última sexta-feira, 22, antes de se apresentar no BBB 24, Ivete Sangalo participou do MesaCast BBB e reiterou sua torcida. "Davi é um cara por quem eu tenho um carinho especial, porque ele é baiano", explicou.