Baiano vs baiano: web pede 'cabeça' de Pizane e declara apoio a Davi | A TARDE

A web está pistola com Lucas Pizane e colada com Davi. Isso porque o cantor está sendo acusado de ser omisso e de compactuar com episódios de xenofobia, machismo e misoginia protagonizados por Rodriguinho e Nizam, seus aliados no BBB 24. Por outro lado, os internautas declaram apoio a Davi, destacando a sua visão de jogo, sinceridade, suporte para Yasmin Brunet no Paredão, cuidado com a alimentação da casa e reconhecimento de seus erros.

Na manhã desta segunda-feira, 15, os internautas organizaram uma campanha para Davi permanecer no programa e Pizane ser eliminado na noite de terça-feira, 16. A tag "FicaDavi" lidera os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter), enquanto "ForaPizane" está em sexto lugar, sendo detonado pelos internautas após dizer que Davi foi 'baixo' ao enfrentar Nizam de frente na noite de domingo, 14.

"Sua postura foi a de ouvir machismo e ficar quieto", afirmou uma usuária do X (antigo Twitter) mencionando o cantor. "Acho engraçado o Pizane... ele viu os amigos falando aquele monte de merda e foi conivente... não alertou que eles estavam errados com medo de lascar a vida deles aqui fora... mas julgar o Davi, para já fala errada... aí ele fala né?", disparou uma segunda pessoa para Pizane.

"Você concorda em votar na menina que não fez nada, exceto se arrepender de ter falado com o Nizam, você ouve barbaridades e sorri e mesmo sem graça permanece, e não são baixarias, são falas machistas, misóginas, xenofóbicas subterrâneas abaixo do pré-sal, sua entrega é ser capacho", acrescentou um telespectador para o cantor.

Paredão

Na noite deste domingo, 15, após a saída de Thalyta, os baianos Lucas Pizane e Davi foram os indicados à berlinda ao lado de Beatriz. O público terá até a próxima terça-feira, 16, para votar e decidir quem deve permanecer na casa mais vigiada do Brasil. Após se consagrar o líder da semana, Lucas Henrique indicou Beatriz direto para o paredão. Os votos abertos da casa distribuíram quatro votos para Alane e outros quatro para Lucas Pizane. No desempate, o líder escolheu o baiano para ir ao paredão.