Basculho x Calabreso: Gil do Vigor sai em defesa de Davi após briga | A TARDE

O pau quebrou entre Lucas, MC Bin Laden e Davi na madrugada desta quinta-feira, 1º, no BBB 24. Tendo a fala distorcida pelos brothers, o baiano terminou até sendo acusado de gordofóbico depois de usar a palavra “calabreso”, um termo criado pelo humorista Toninho Tornado para se referir a uma pessoa “irritada” ou “emocionada”.

Vendo que o motorista de aplicativo está sendo acusado injustamente no programa, o ex-BBB Gil do Vigor saiu em defesa de Davi e relembrou o momento em que discutiu com a cantora Pocah durante o confinamento do reality, em 2021. Na época, ele usou o termo “basculho” para ofender a artista, mesmo sem saber explicar o significado da expressão regional.

“O pior que eu falava ‘basculho’, mas eu realmente não sabia o que significava. Ou seja, acredito que ele pode não saber”, escreveu Gil no seu perfil do X, o antigo Twitter.

Sem nem imaginar que foi defendido pelo economista, Davi também se explicou para Isabelle e afirmou que “Calabreso” é apenas a palavra “calabresa” com a adição da letra “o” no final. Ele garantiu que não falou nada para ofender a aparência de Lucas ou de qualquer participante do jogo.

