BBB 2025: Atriz famosa da Globo está confinada com amigo para reality

BBB 25 vai divulgar elenco nesta semana - Foto: Reprodução | Globo

A Globo divulgará o elenco oficial do BBB 25 na proxima quinta-feira, 9, mas alguns nomes do Camarote já estão sendo divulgados. Vitória Strada está confirmada para entrar no programa.

Segundo a coluna Outro Canal, do F5, a atriz da Globo já está confinada em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio, e fechou a equipe de mídias digitais.

A publicação ainda reforçou que os administradores da famosa utilizarão o emoji em referência ao seu sobrenome, remetendo a trânsito.

Os rumores apontam que Vitória Strada entrará com seu melhor amigo, Mateus Pires.