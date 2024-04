BBB 24: Alane, Isabelle e Lucas estão no 19º Paredão | A TARDE

O 19º Paredão desta edição do BBB 24 já foi formado: Alane, Lucas Buda e Isabelle disputam a preferência do público. O mais votado será eliminado na terça-feira, 9. A formação aconteceu na noite desse domingo, 7, após a eliminação de Giovanna e a vitória de Davi na Prova do Líder. O baiano garantiu a vaga no top 5 do reality.

Na Prova do Líder, o brother que tivesse o pior desempenho na primeira etapa iria direto ao Paredão. Alane foi a participante com pior desempenho e a primeira a garantir lugar no Paredão.



Após a disputa pela liderança, Davi, o coroado da vez, indicou Lucas Buda para a berlinda. Ele disse acreditar que Buda passou o jogo sendo uma pessoa inconveniente, já que ele ficava de olho nas conversas para “querer ler e colher informações para o jogo”.



A votação no confessionário aconteceu da seguinte da maneira: Lucas Buda votou em Matteus; Isabelle votou em Matteus; Alane votou em Isabelle; Beatriz votou em Isabelle; Matteus votou em Isabelle. Isabelle foi a mais votada da casa e se junto com Alane e Lucas Buda no Paredão.