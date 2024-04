BBB 24: Bruno Magnata chega em Cajazeiras e declara torcida a Davi | A TARDE

Dono do hit “Calma, Calabreso”, o cantor Bruno Magnata marcou presença no Campo da Pronaica, no bairro de Cajazeiras, durante a manhã desta terça-feira, 16, para declarar apoio ao baiano Davi Brito, finalista do Big Brother Brasil 24.

Para a final do reality show, que acontece na noite de hoje, Magnata revelou estar com as melhores expectativas possíveis. “Torcendo para Davi trazer esse prêmio para Salvador. É um cara que precisa muito, um cara que é correria, então a minha torcida está para ele, desde o início, né?”, disparou o cantor em entrevista ao Portal Massa!.



A música “Calma, Calabreso”, criada por Magnata em referência a Davi, virou uma febre nacional. Demonstrando felicidade pela repercussão do hit, o comandante da banda La Fúria declarou estar ansiosa para conhecer o motorista por aplicativo.



“Tô muito ansioso para conhecer ele, a gente trocar uma ideia, falar um pouco da música, da repercussão. Hoje é Davi campeão”, finalizou Magnata.

Assista à entrevista:

Rebeca Nascimento | Portal Massa!

A final do reality show será transmitida em um telão no Campo da Pronaica, em Cajazeiras. Prometendo agitação durante a comemoração, caso Davi Brito seja campeão, a festa terá grandes atrações como Olodum, O Polêmico, O Maestro, Danniel Vieira e o Kanalha.