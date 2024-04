Ex-brothers se preparam para a final do BBB 24; veja | A TARDE

Os ex-brothers Leidy Elin, Beatriz, Lucas Henrique, Giovanna, Deniziane e Michel mostraram nas suas redes sociais os preparativos para a final do BBB 24, que acontece na noite desta terça-feira, 16, e contará com a presença de todos os participantes.

Em vídeo publicado nas suas redes sociais, a trancista fez suspense sobre uma mudança no visual. “Hoje, vocês só vão me ver assim, com essa toquinha para cima e para baixo, para dar o close mais tarde com esse cabelo, que ficou lindo”, disse.

Já Deniziane mostrou a transformação nos cabelos. A ex-sister postou um vídeo de antes e depois. A fisioterapeuta iluminou os fios. “Boa tarde para quem acordou iluminada!!”, escreveu.

Deniziane iluminou os fios | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Outro que mudou o visual foi Lucas Henrique. Nos stories, o carioca também mostra o antes e depois.

Lucas Henrique mudou o visual | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sem mudanças no visual, Beatriz também já atualizou os seguidores em uma rede social. “Hoje é a grande Final do BBB 24. Estou muito animada. Minha agenda está lotada de coisa. Tenho um monte de coisa para fazer. Muita coisa. Correria total”, disse.



Quem também postou um vídeo foi Giovanna. Ela apareceu na academia e, em seguida, a mineira posou no espelho e anunciou. Ela ainda perguntou qual palpite dos seus seguidores para o look.

Giovanna fez suspense sobre o look | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Já no X (antigo Twitter), a nutricionista deu um spoiler:



Já e a cor é polêmica — Giovanna Lima 🌞 (@gihllima) April 16, 2024

Por fim, Michel contou que está com a agenda cheia de compromissos para hoje. “Chegou o grande dia. É final! E eu tenho muita coisa para fazer. Eu acabei de acordar. Vou começar meus compromissos agora de manhã e vou postando tudo aqui para vocês acompanharem”, disse.