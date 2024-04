Tadeu Schmidt celebra “edição histórica” do BBB 24 | A TARDE

O apresentador do BBB 24, Tadeu Schmidt, celebrou a “edição histórica”. A grande final do reality acontece nesta terça-feira, 16, e o prêmio de R$ 2,92 milhões é disputado por Davi Brito, Isabelle e Matteus.

Pela primeira vez, todos os participantes do programa vão estar na final. Eles vão acompanhar o programa do jardim, enquanto os finalistas estarão dentro da casa. “Estou ansioso para reencontrar os participantes que já deixaram o jogo e para finalmente encontrar e abraçar também os que ainda estão no confinamento”, disse Tadeu.



“É um privilégio ter tido a oportunidade de comandar um programa tão especial, de conhecer e trocar com essas pessoas que foram assunto de todo um país durante 100 dias. Cada um com a sua característica fez do 'BBB 24' uma edição histórica”, continuou.



Além disso, Tadeu agradeceu o apoio e trabalho de todos que atuam nos bastidores do programa. “Agradeço também a toda a equipe do programa, sempre tão parceira e competente, que joga junto para entregar esse entretenimento para o público”.