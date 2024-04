Veja alternativas para chegar na festa de Davi em Cajazeiras | A TARDE

Chegou o dia da grande final do Big Brother Brasil (BBB) 2024, e os moradores do bairro de Cajazeiras já iniciaram os preparativos para comemorar o possível título do baiano Davi Brito como campeão do reality nesta terça-feira, 16. A festividade vai acontecer no Campo da Pronaica, em Cajazeiras 10 e o Portal Massa! separou algumas alternativas para ajudar a chegar no local.

Considerado por muitos populares como uma cidade à parte de Salvador, o bairro de Cajazeiras possui diversas vertentes separadas em numerações, que inicia na dois e se estende até a 11ª. Mas para chegar ao palco da grande comemoração desta noite, que é a número 10, o torcedor pode optar por solicitar uma viagem por aplicativo, apenas colocando o endereço “Campo da Pronaica” como destino.

Outra alternativa é optar pelo metrô e, em seguida, fazer conexão com o ônibus. Como Cajazeiras não tem uma estação que liga diretamente ao bairro, uma opção viável seria desembarcar no novo terminal de Águas Claras e pegar um dos ônibus em direção à Fazenda Grande 1 e 2, Boca da Mata ou Cajazeiras 10, e descer no Campo da Pronaica.

Para aqueles que não desejam se locomover de metrô até a última estação da linha 1, podem optar por descer na Estação Mussurunga, na linha 2, e pegar o ônibus Boca da Mata ou Cajazeira 11.

O anúncio de quem será o grande vencedor do BBB 24 será feito na noite desta terça-feira, 16. Fãs do baiano irão se reunir no momento decisivo, em um grande evento que conta com esta, transmissão do programa em telão, camisa personalizada e principalmente grandes atrações como as já confirmadas Olodum, O Polêmico, O Maestro, Danniel Vieira, Bruno Magnata e O Kanalha.