BBB 24: Namorado de Fátima Bernardes revela torcida e causa polêmica | A TARDE

O namorado de Fátima Bernardes e deputado federal, Túlio Gadelha, defendeu, em uma publicação no X (antigo Twitter), a eliminação de Leidy Elin no 14º Paredão do BBB 24. Ele também citou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na declaração feita nesta segunda-feira, 25.

>>> Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden formam a 14ª Paredão

“Voto para eliminar Leidy. Ela passou dos limites. Só me vem à mente a cena dela jogando as roupas do Davi na piscina. Quem passa dos limites não deve continuar no jogo. Leidy fora da casa. Bolsonaro na cadeia”, escreveu.



Nos comentários, os internautas reagiram. “Que absurdo da sua parte, um homem branco, querer comparar uma mulher preta, pobre e de favela com Bolsonaro”, criticou uma página. “Imagino que jogar as roupas do Davi na piscina esteja em qual artigo do código penal? Pior, botar Bolsonaro no meio e tendo um argumento que ele usaria. Micoso”, respondeu uma pessoa.



“Por isso que você nunca terá e nunca será 1% do que o William Bonner é”, disparou outra pessoa. Uma quarta disparou: “Desnecessário e cruel esse seu comentário. É só um jogo! Põe a mão na consciência”.



Veja a publicação:

Voto para eliminar Leidy. Ela passou dos limites. Só me vem à mente a cena dela jogando as roupas do Davi na piscina. Quem passa dos limites não deve continuar no jogo. Leidy fora da casa. Bolsonaro na cadeia. #bbb24 — Túlio Gadêlha (@tuliogadelha) March 25, 2024