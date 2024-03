BBB 24: “Puro suco de reality”, diz Boninho sobre vídeo de Anjo Lucas | A TARDE

O diretor do BBB, Boninho, se manifestou após Lucas Henrique, o Buda, vencer a Prova do Anjo neste sábado, 9. Ele comentou sobre o vídeo do Almoço do Anjo. Camila Moura, ex-mulher de Lucas que terminou o relacionamento durante o confinamento dele, já afirmou que não vai gravar um recado para o brother.

“Não era esperado, mas, sim, Buda ganhou mais uma prova. E aí... que Prova é essa? Prova do Anjo. E o que tem no Anjo? Tem recado. E que recado tem? Você quer saber que recado tem? Então fica ligado, amanhã, mais ou menos 13h”, disse Boninho, em publicação no Instagram.



“E domingão à noite tem Paredão. Com todo o resumo do que aconteceu. Gente... Ele não chamou a Pitel!”, continuou.



Na legenda, Boninho acrescentou: “Vocês pediram e a gente entrega puro suco de reality! Tem amor, traição, muita 'DR', tem prova raiz e tem dor de cotovelo! Eita novelinha das boas!”.