BBB 25: Atores gêmeos são eliminados antes de anúncio

Os atores gêmeos Diego e Tiago Homci deixaram a lista oficial do elenco do BBB 25 antes do anúncio oficial da Globo, nesta quinta-feira, 9. Eles foram eliminados nas seletivas finais.

A informação foi confirmada por Diego em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles. Ele disse que os dois estavam prestes a entrar no elenco do BBB 25 quando foram dispensados pela produção.

Diego e Tiago Homci estavam apenas esperando uma resposta da equipe quando souberam que estavam fora do programa. Eles ficaram tristes, mas não souberam o motivo da notícia.

"Ainda sem acreditar, passando em todas as etapas desde abril. O BBB é um projeto que tem tudo a ver com a gente e, além de tudo, podia nos trazer muitas oportunidades", comentou Diego.

Tiago disse que terminou o noivado para entrar no reality. “Tive até uma briga com a minha noiva e estamos separados. Não entrei no programa e terminei o noivado, estou vivendo um luto duplo”, declarou.