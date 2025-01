BBB 25: Marina Sena reage após rumores de sua participação no reality

Marina Sena comentou sobre o assunto nos stories do Instagram - Foto: Divulgação

As especulações sobre quem vai integrar o elenco do BBB 25 estão a todo vapor. Isso fez com que a cantora Marina Sena reagisse aos rumores de que ela estaria entre os participantes. Ela comentou sobre o assunto nos stories do Instagram nessa quarta-feira, 8.

“Gente, é verdade! Eu estou confinada. Estou confinada no estúdio, terminando de gravar o MS3”, disse a artista.

Marina disse estar focada em seu próximo álbum. “Enquanto eu não terminar, não vou sair desse estúdio. Estou presa no estúdio, estou confinada”, completou.

🚨MARINA SENA ESTÁ CONFINADA!



Ela não sai do estúdio e está finalizando seu terceiro álbum, que será lançado em 2025. pic.twitter.com/hrLYsSXt5C — BCharts (@bchartsnet) January 9, 2025

Nas redes sociais, porém, os internautas continuam a falar sobre a possibilidade — ou não — da cantora participar do reality. “Não tem condição da Marina Sena ir pro BBB, ela foi cancelada falando 20 minutos em podcast e aparecendo em stories”, escreveu uma pessoa.

“Marina Sena fez um post e um story sobre não estar confinada... ela tá no BBB e vai lançar o álbum lá dentro”, disse outra.

Anúncio e estreia

A nova temporada do BBB estreia na próxima segunda-feira, 13, com duplas formadas por amigos, familiares e casais, divididos entre Camarote e Pipoca. E os participantes serão anunciados nesta quinta-feira, 9.

O anúncio das duplas confinadas será transmitido pela TV Globo ao longo da sua programação