BBB 25: Ex-participantes cantarão na grande final; saiba quais

Os ex-brothers agitarão a festa da final - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

O show da final do BBB 25 contará com a participação especial de diversos cantores que já passaram pelo reality show ao longo dos anos. Segundo informações divulgadas pela própria assessoria da TV Globo, o line up do evento será formado apenas por artistas ex-BBBs.

“Cantores que fizeram parte de edições anteriores do BBB se juntam a Tadeu Schmidt e aos 21 brothers e sisters da atual temporada na área externa da casa”, escreveu a equipe de comunicação da emissora, em nota.

Quais ex-brothers vão tocar na final do BBB 25?

Dentre os ex-brothers escolhidos para animar a noite dos finalista estão:

Juliette,

Gabi Martins,

Flay,

Pocah,

Rodolffo,

Fiuk,

Projota,

Naiara Azevedo,

Maria Bomani,

Aline Wirley,

Marvvila e

Wanessa Camargo.

Vale lembrar que ainda não se sabe quais são os outros dois brothers que disputarão o prêmio de mais de R$ 2 milhões. O único confirmado na final é Guilherme, que venceu a prova de resistência nesta sexta-feira, 18.