Diego Hypolito expõe flerte com outro ex-BBB; saiba quem

Diego Hypolito contou detalhes sobre o flerte com o colega - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Penúltimo eliminado do BBB 25, Diego Hypolito surpreendeu os internautas ao revelar que já flertou com Gil do Vigor antes de entrar no reality show da TV Globo. Convidado do Bate-papo BBB desta quinta-feira, 17, o ginasta contou que já trocou mensagens com o ex-BBB.

“No teu Instagram era tu que mexia?”, perguntou Gil, levando os colegas aos risos. “Eu e Gil já nos falamos no Instagram. Ó, tinha crush! A gente marcava de se encontrar, [mas não deu certo]. Mas tô solteiro, tá, Gil?”, respondeu Diego.

O atleta ainda afirmou que combinaria um jantar com Gil após a gravação. “Depois a gente fala sobre isso, tá?! A gente combinou de jantar, mas nunca dava certo. Quando ele entrava, meu coração até batia mais forte”, concluiu.

O PLOT TWIST DO #BBB25 SENDO GIL DO VIGOR E DIEGO HYPOLITO JÁ TENDO TROCADO DMS E MARCADO DE JANTAR VÁRIAS VEZES SOCORROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO #BatePapoBBB pic.twitter.com/Wbd53WWCQS — nico de guê? 👑⏩️ (@munizcolas) April 18, 2025

Diego foi eliminado do reality show com 59,77% dos votos, em uma disputa contra Renata e Vitória Strada. Ele entrou no programa acompanhado da irmã, Daniele Hypolito, que foi eliminada semanas antes.