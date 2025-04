BBB 25: Maike manda recado após Vinicius expor interesse em Renata

Maike viveu um affair com Renata dentro da casa - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Parece que Maike não gostou muito da declaração dada por Vinicius sobre o interesse dele em Renata, na madrugada desta segunda-feira, 14 , logo depois da eliminação dele do BBB 25. O esportista fez um post em seu perfil no ‘X’, e rebateu o comentário do baiano.

“Pô véi, 3 meses de programa e agora quer criar fanfic de romance? Falou um monte de coisa pra Rê, fez a mina chorar e quando ela se envolve, vem falar de ciúmes? Se liga”, escreveu ele.

Maike e Renata viveram um breve romance dentro do reality show. Ele chegou a ser acusado, pelos internautas, de agredir a loira durante uma comemoração com os colegas de confinamento, horas antes de ser eliminado com 49,12% dos votos, na última quinta-feira, 10.

A declaração de Vini sobre o affair foi dada durante a participação dele no 'Bate-Papo BBB'. “A passionalidade em um jogo como esse interfere muito. Poderia dar muito certo, mas [também] muito errado. Fiquei [muito afim dela]. A gente percebe no olhar também quando você tá tendo essa devolutiva, essa entrega, só que eu falva: ‘Ai meu Deus do céu, daqui a pouco vai dar errado'”, disparou ele.