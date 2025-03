BBB 25: Prova do Líder começa mais cedo e seis brothers vão para final

Guilherme, o Líder da semana, vetou João Gabriel da prova - Foto: Reprodução | TV Globo

Nesta quinta-feira, 20, a Prova do Líder do BBB 25 iniciou de forma diferente, começando na parte da tarde e sendo dividida em duas etapas, com a conclusão marcada para o programa ao vivo.

Na primeira fase, Eva, Vitória Strada, Maike, João Pedro, Vilma e Renata garantiram seus lugares na fase final.



Os participantes foram avisados por volta das 13h para se prepararem com roupas leves e tênis. Guilherme, o Líder da semana, teve que eliminar um brother da prova, e João Gabriel foi o escolhido.

Depois disso, os competidores foram organizados em grupos, com cada um cumprindo diferentes funções. O time vencedor seguiu para a próxima fase.

"A fase final da prova vai ser à noite, ao vivo, durante o programa. Que, aliás, vai começar mais tarde, às 23h45 da noite, após o futebol", explicou Tadeu Schmidt.



Além disso, os brothers terão mais um grande desafio na sexta-feira, 21, com o leilão do Poder Curinga, que poderá impactar o jogo e influenciar o próximo Big Fone, que tocará no sábado, 22.