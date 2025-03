Participante do BBB escolhe R$ 90 mil e deixa colegas na pior; entenda

Joselma Silva teve que escolher uma das propostas deixada por Gracyanne Barbosa para ela - Foto: Reprodução/TV Globo

A participante do BBB 25, Joselma Silva escolheu ficar com R$90 mil em consequência de colocar a casa toda no “Tá com Nada”. A escolha foi feita após ela participar do “Pegar ou Guardar”. Apenas a idosa, Guilherme Albuquerque e Vinícius Nascimento ficaram na área VIP.

Na decisão tomada na última quarta-feira, 19, Joselma Silva ficou encarregada de escolher apenas dois nomes para ficar na área VIP junto a ela, assim ela optou por Guilherme Albuquerque e Vinícius Nascimento.

"Eu vou pegar. Eu não sei se vou estar aqui na semana que vem, quero ajudar nos estudos dos meus netos", explicou Delma. "Quem você quer que fique no VIP ao seu lado?", perguntou Schmidt. "Meu genro, Guilherme, e Vinícius", escolheu ela.

A proposta de escolha foi deixada para Joselma Silva por Gracyanne Barbosa após a participante deixar o programa na terça-feira, 18. "Eu não vou jogar fora, o que ela [Gracyanne Barbosa] me deu, não, eu estou aqui pela minha família, pelos meus netos, para dar uma boa educação, eu não vou mesmo. Se fosse ao contrário, todo mundo ia pegar", disse em tom de desabafo.

Apesar de não querer prejudicar os adversários, a participante ouviu também o pedido de seu genro, Guilherme Albuquerque para aceitar a quantia em dinheiro.

Antes de receber a missão de enviar os rivais para o “Tá com Nada”, Delma já havia ameaçado desistir do programa justamente por ter sofrido a punição de ter ficado no "Tá com Nada”. Na ocasião, a participante demonstrou ter ficado bastante abalada com a possibilidade de ficar sem alimentação.

"Não vou aguentar! Eu vou embora para minha casa. Eu não faço questão de muito, Deus já me abençoou. Mas questão de comida me afeta demais. Eu não vou ficar aqui, não vou mais me humilhar por uma migalha. Dinheiro não vai trazer mminha paz", explicou a aposentada, que já chegou a passar fome durante sua vida.