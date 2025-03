BBB 25: João Pedro desmaia e é carregado para atendimento médico

Momento foi tenso para os participantes - Foto: Reprodução | TV Globo

João Pedro preocupou os participantes do BBB 25 ao passar mal após a primeira etapa da Prova do Líder. O brother estava no banheiro com outros confinados quando começou a se sentir mal e precisou ser carregado até o confessionário para atendimento médico.

Assim que o mal-estar começou, Daniele Hypolito tentou ajudá-lo: "Calma, calma, calma!", disse ela. Guilherme notou os sintomas e apontou: "A pressão [dele] abaixou". Em seguida, Daniele sugeriu uma solução rápida: "Sal, sal!".



O momento foi tenso para os participantes. João Gabriel, irmão de João Pedro, entrou no confessionário junto com ele, buscando tranquilizá-lo: "Calma que eu estou com você", repetia. No entanto, precisou se retirar enquanto o brother recebia atendimento e, visivelmente abalado, chorou enquanto aguardava notícias.

Após João Pedro ser levado para atendimento, os brothers começaram a especular sobre a causa do problema. Alguns apontaram que ele ainda não havia se alimentado, fez grande esforço físico na prova e pode ter ficado desidratado por conta das bebidas alcoólicas que consumiu na Festa do Líder Guilherme, na noite anterior.