BBB: com Davi campeão, homens e mulheres estarão empatados em títulos | A TARDE

A grande final do Big Brother Brasil 24 acontece nesta terça-feira, 16, e conta com Davi, Isabelle e Matteus. Com 24 edições disputadas, 12 mulheres foram vencedores, contra 11 homens. A situação pode ser igualada nessa noite, já que o baiano é o grande favorito a ser campeão.

Os homens foram dominantes nas primeiras edições do programa, acumulando a maioria dos vencedores. No entanto, situação se inverteu nos últimos 10 anos, quando as mulheres venceram diversas edições seguidas. Elas ultrapassaram em 2023, com a vitória de Amanda.

Leia Mais:

>> Horário, onde assistir e mais: tudo sobre a final do BBB 24

>> Vote! Quem vai ganhar o BBB24?

Veja abaixo os campeões e suas porcentagens:

BBB 23: Amanda (68,9%);

BBB 22: Arthur Aguiar (68,96%);

BBB 21: Juliette (90,15%)

BBB 20: Thelma (44,1%)

BBB 19: Paula (61,09%)

BBB 18: Gleice Damasceno (57,28%)

BBB 17: Emilly Araújo (58%)

BBB 16: Munik Nunes (53,83%)

BBB 15: Cézar Lima (65%)

BBB 14: Vanessa Mesquita (53%)

BBB 13: Fernanda Keulla (62,79%)

BBB 12: Fael (92%)

BBB 11: Maria Melilo (43%)

BBB 10: Marcelo Dourado (60%)

BBB 9: Max Porto (34,85%)

BBB 8: Rafinha (50,15%)

BBB 7: Diego Alemão (91%)

BBB 6: Mara Viana (47%)

BBB 5: Jean Wyllys (55%)

BBB 4: Cida dos Santos (69%)

BBB 3: Dhomini Ferreira (51%)

BBB 2: Rodrigo Caubói (65%)

BBB 1: Kléber Bambam (68%)