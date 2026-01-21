Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BBB
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIM DE JOGO

BBB: Em embate direto contra Ana Paula, Aline Campos é a 1ª eliminada

Bailarina recebeu 61,64% dos votos para sair, quase 30% a mais do que Milena, a segunda mais votada

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

21/01/2026 - 7:42 h | Atualizada em 21/01/2026 - 8:36
Imagem ilustrativa da imagem BBB: Em embate direto contra Ana Paula, Aline Campos é a 1ª eliminada
-

Bailarina e influenciadora, Aline Campos foi a primeira participante eliminada do Big Brother Brasil 26, na noite desta terça-feira, 20. Com 61,64% dos votos, a sister não teve chances no embate contra as rivais Milena (32,50%) e Ana Paula Renault (5,86%).

Sua passagem no reality show foi marcada pela briga com a veterana do BBB 16, com uma treta que aconteceu fora da casa, há 10 anos. A polêmica começou quando Aline chamou Ana Paula para conversar e relembrar que a jornalista falou mal da roupa dela durante uma entrevista, em um evento que participavam.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Mesmo em apenas uma semana, as duas trocaram farpas em momentos distintos e protagonizaram as principais discussões do jogo até o momento.

As rivais pararam no Paredão após Marcelo atender o Big Fone e indicar Aline que, em seguida, puxou a mineira. Ambas tiveram a chance de escapar na prova Bate Volta, mas perderam para Paulo Augusto, que escapou da berlinda.

Leia Também:

Ex-BBB e ator desabafam sobre demora em obra de mansão
BBB 26: Gretchen revela porque recusou convite da Globo
Além do BBB 26: relembre casos de assédio que marcaram reality shows

Como ficou a votação?

Aline Campos

  • Média: 61,64%
  • Voto Único: 60,42%
  • Voto Torcida: 64,50%

Ana Paula Renault

  • Média: 5,86%
  • Voto Único: 6,56%
  • Voto Torcida: 4,23%

Milena

  • Média: 32,50%
  • Voto Único: 33,02%
  • Voto Torcida: 31,27%

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt ressaltou que a participante fará falta na disputa.

"Sair no primeiro Paredão é menos do que essa moça merecia. Sabe quando o povo diz: 'Ah, primeiro eliminado, ninguém nunca mais vai lembrar, não vai fazer falta'? Não dá para dizer isso da eliminada de hoje", disse o comandante do programa, em trecho.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aline campos Big Brother Brasil 26 eliminações realities treta votação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x