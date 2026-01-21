FIM DE JOGO
BBB: Em embate direto contra Ana Paula, Aline Campos é a 1ª eliminada
Bailarina recebeu 61,64% dos votos para sair, quase 30% a mais do que Milena, a segunda mais votada
Por Luiza Nascimento
Bailarina e influenciadora, Aline Campos foi a primeira participante eliminada do Big Brother Brasil 26, na noite desta terça-feira, 20. Com 61,64% dos votos, a sister não teve chances no embate contra as rivais Milena (32,50%) e Ana Paula Renault (5,86%).
Sua passagem no reality show foi marcada pela briga com a veterana do BBB 16, com uma treta que aconteceu fora da casa, há 10 anos. A polêmica começou quando Aline chamou Ana Paula para conversar e relembrar que a jornalista falou mal da roupa dela durante uma entrevista, em um evento que participavam.
Mesmo em apenas uma semana, as duas trocaram farpas em momentos distintos e protagonizaram as principais discussões do jogo até o momento.
As rivais pararam no Paredão após Marcelo atender o Big Fone e indicar Aline que, em seguida, puxou a mineira. Ambas tiveram a chance de escapar na prova Bate Volta, mas perderam para Paulo Augusto, que escapou da berlinda.
Como ficou a votação?
Aline Campos
- Média: 61,64%
- Voto Único: 60,42%
- Voto Torcida: 64,50%
Ana Paula Renault
- Média: 5,86%
- Voto Único: 6,56%
- Voto Torcida: 4,23%
Milena
- Média: 32,50%
- Voto Único: 33,02%
- Voto Torcida: 31,27%
No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt ressaltou que a participante fará falta na disputa.
"Sair no primeiro Paredão é menos do que essa moça merecia. Sabe quando o povo diz: 'Ah, primeiro eliminado, ninguém nunca mais vai lembrar, não vai fazer falta'? Não dá para dizer isso da eliminada de hoje", disse o comandante do programa, em trecho.
