BBB 26: Gretchen revela porque recusou convite da Globo

A famosa era um dos nomes mais cotados pelo público - Foto: Reprodução | Instagram

Gretchen surpreendeu os seguidores do Instagram ao revelar que foi convidada para integrar o Camarote do BBB 26. Ex-participante do programa ‘A Fazenda’, da Record TV, a cantora explicou que recusou o chamado da TV Globo por questões profissionais.

“Essa cogitada que teve este ano foi verdadeira. Realmente, eles entraram em contato com a minha assessora de imprensa, perguntando se eu poderia, se eu aceitaria. Mas eu acho que tudo tem um momento certo”, disse ela, em entrevista ao Portal Leo Dias.

Tudo sobre BBB em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A famosa ainda reforçou que não saberia lidar com o episódio de assédio que aconteceu dentro do BBB, com a participante Jordana, nesta semana. “Se eu estivesse lá agora, como eu poderia corresponder a tudo o que está acontecendo? Então, eu acho que tudo tem um momento certo. Esse não era o momento de estar lá. Do ‘Big Brother’, eu participaria”, disparou.

Por fim, a artista confessou que está torcendo para Ana Paula Renault ganhar esta edição. “Maravilhosa, né? Ela é ótima! Eu adoro! Ela é muito parecida comigo. Não tem jeito! E eu me identifico muito com ela”, afirmou.