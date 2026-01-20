POR POUCO
BBB 26: Gretchen revela porque recusou convite da Globo
A cantora afirmou que foi convidada para integrar o Camarote este ano
Por Franciely Gomes
Gretchen surpreendeu os seguidores do Instagram ao revelar que foi convidada para integrar o Camarote do BBB 26. Ex-participante do programa ‘A Fazenda’, da Record TV, a cantora explicou que recusou o chamado da TV Globo por questões profissionais.
“Essa cogitada que teve este ano foi verdadeira. Realmente, eles entraram em contato com a minha assessora de imprensa, perguntando se eu poderia, se eu aceitaria. Mas eu acho que tudo tem um momento certo”, disse ela, em entrevista ao Portal Leo Dias.
A famosa ainda reforçou que não saberia lidar com o episódio de assédio que aconteceu dentro do BBB, com a participante Jordana, nesta semana. “Se eu estivesse lá agora, como eu poderia corresponder a tudo o que está acontecendo? Então, eu acho que tudo tem um momento certo. Esse não era o momento de estar lá. Do ‘Big Brother’, eu participaria”, disparou.
Por fim, a artista confessou que está torcendo para Ana Paula Renault ganhar esta edição. “Maravilhosa, né? Ela é ótima! Eu adoro! Ela é muito parecida comigo. Não tem jeito! E eu me identifico muito com ela”, afirmou.
