BBB 26: Gretchen revela porque recusou convite da Globo

A cantora afirmou que foi convidada para integrar o Camarote este ano

Franciely Gomes

Franciely Gomes

20/01/2026 - 21:05 h
Gretchen surpreendeu os seguidores do Instagram ao revelar que foi convidada para integrar o Camarote do BBB 26. Ex-participante do programa ‘A Fazenda’, da Record TV, a cantora explicou que recusou o chamado da TV Globo por questões profissionais.

“Essa cogitada que teve este ano foi verdadeira. Realmente, eles entraram em contato com a minha assessora de imprensa, perguntando se eu poderia, se eu aceitaria. Mas eu acho que tudo tem um momento certo”, disse ela, em entrevista ao Portal Leo Dias.

Leia Também:

Além do BBB 26: relembre casos de assédio que marcaram reality shows
Saiba quantos anos de prisão Pedro pode enfrentar após expulsão do BBB 26
BBB 26: esposa de Pedro dá ultimato sobre relação após assédio

A famosa ainda reforçou que não saberia lidar com o episódio de assédio que aconteceu dentro do BBB, com a participante Jordana, nesta semana. “Se eu estivesse lá agora, como eu poderia corresponder a tudo o que está acontecendo? Então, eu acho que tudo tem um momento certo. Esse não era o momento de estar lá. Do ‘Big Brother’, eu participaria”, disparou.

Por fim, a artista confessou que está torcendo para Ana Paula Renault ganhar esta edição. “Maravilhosa, né? Ela é ótima! Eu adoro! Ela é muito parecida comigo. Não tem jeito! E eu me identifico muito com ela”, afirmou.

