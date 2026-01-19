REALITY SHOW
Saiba quantos anos de prisão Pedro pode enfrentar após expulsão do BBB 26
Participante desistiu do programa neste domingo, 18
O Big Brother Brasil 26 já estreou marcado por um episódio de assédio contra a participante Jordana Morais. O ato foi cometido pelo brother Pedro Henrique, de 22 anos, que desistiu do reality show logo após tentar beijar à força a advogada.
Pedro confirmou o comportamento em depoimento no confessionário. Segundo ele, Jordana teria chamado sua atenção por ser parecida com sua esposa, Rayne Luiza, que está grávida e espera uma filha do participante.
A TV Globo informou que, caso Pedro não tivesse optado pela desistência, ele seria expulso do programa.
Leia Também:
Nas redes sociais, internautas passaram a questionar se o brother poderia ser preso pelo ocorrido. “PEDRO tem que ser PRESO EM FLAGRANTE pelo CRIME de importunação sexual”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Agora o Pedro vai para o único confinamento que ele merece: a cadeia”.
Pedro vai ser preso?
Segundo especialistas, o episódio pode se enquadrar como importunação sexual, crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, em vigor desde 2018. A lei define o crime como a prática de ato de cunho sexual sem o consentimento da vítima, com o objetivo de satisfazer desejo próprio ou de terceiro.
A pena prevista é de 1 a 5 anos de reclusão, podendo ser aplicada caso haja um conjunto de provas, como imagens e confissão do autor.
Mesmo que a prisão em flagrante não tenha ocorrido no momento do fato, o Ministério Público pode analisar o caso e decidir pela abertura de investigação. A importunação sexual é um crime de ação penal pública, ou seja, não depende de representação formal da vítima para que o processo seja iniciado.
Vejo o episódio:
URGENTE! A denúncia feita pela participante Jordana no BBB é gravíssima. Uma mulher relatando que sofreu um tipo de violência, com o ex-participante Pedro tentando forçar um beijo. Isso não é entretenimento, é crime. Assédio não é brincadeira e não pode ser normalizado.— Fernanda Melchionna (@fernandapsol) January 19, 2026
O mais… pic.twitter.com/AY01oHroHv
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes