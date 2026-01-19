Saiba quantos anos de prisão Pedro pode enfrentar após expulsão do BBB 26

Big Brother Brasil 26 já estreou marcado por um episódio de assédio - Foto: Reprodução | Globoplay

O Big Brother Brasil 26 já estreou marcado por um episódio de assédio contra a participante Jordana Morais. O ato foi cometido pelo brother Pedro Henrique, de 22 anos, que desistiu do reality show logo após tentar beijar à força a advogada.

Pedro confirmou o comportamento em depoimento no confessionário. Segundo ele, Jordana teria chamado sua atenção por ser parecida com sua esposa, Rayne Luiza, que está grávida e espera uma filha do participante.

A TV Globo informou que, caso Pedro não tivesse optado pela desistência, ele seria expulso do programa.

Nas redes sociais, internautas passaram a questionar se o brother poderia ser preso pelo ocorrido. “PEDRO tem que ser PRESO EM FLAGRANTE pelo CRIME de importunação sexual”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Agora o Pedro vai para o único confinamento que ele merece: a cadeia”.

Pedro vai ser preso?

Segundo especialistas, o episódio pode se enquadrar como importunação sexual, crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, em vigor desde 2018. A lei define o crime como a prática de ato de cunho sexual sem o consentimento da vítima, com o objetivo de satisfazer desejo próprio ou de terceiro.

A pena prevista é de 1 a 5 anos de reclusão, podendo ser aplicada caso haja um conjunto de provas, como imagens e confissão do autor.

Mesmo que a prisão em flagrante não tenha ocorrido no momento do fato, o Ministério Público pode analisar o caso e decidir pela abertura de investigação. A importunação sexual é um crime de ação penal pública, ou seja, não depende de representação formal da vítima para que o processo seja iniciado.

