Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BBB
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TELEVISÃO

Globo trata Pedro como expulso após desistência do BBB 26; entenda

Participante desistiu do programa no domingo, 18

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

19/01/2026 - 14:51 h
Pedro desistiu do programa no último domingo, 18
Pedro desistiu do programa no último domingo, 18 -

Após o pipoca, Pedro cometer assédio contra uma participante do BBB 26 e desistir do programa no último domingo, 18, a TV Globo passou a tratar o brother como expulso e não irá pagar cachê ao participante. A emissora formalizou a decisão nesta segunda-feira, 19, encerrando o contrato.

Segundo informações divulgadas pela coluna F5, do UOL, Pedro não receberá nenhum valor referente à participação no reality show, nem mesmo pelos dias em que esteve confinado, conforme previsto no contrato.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Participantes que desistem do programa costumam enfrentar impasses jurídicos com a emissora. Em alguns casos, no entanto, é possível manter vínculo com a Globo, como ocorreu com Lucas Penteado, do BBB 21.

Leia Também:

Ana Maria Braga detona Pedro após assédio no BBB: “Desprazer”
BBB 26: após assédio, esposa de Pedro toma atitudes radicais
Vai ser preso? Justiça é acionada após Pedro assediar colega no BBB

No caso de Pedro, porém, a emissora classificou a situação como uma “conduta inadequada e gravíssima”, considerando que o participante optou por deixar o reality ao entender que poderia ser expulso em razão de suas atitudes dentro do programa.

Além disso, o participante teve sua imagem retirada da vinheta oficial do Big Brother Brasil, que começa a ser exibida nesta terça-feira, 20.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bbb 26 Big Brother Brasil Pedro no BBB 26

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pedro desistiu do programa no último domingo, 18
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Pedro desistiu do programa no último domingo, 18
Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Pedro desistiu do programa no último domingo, 18
Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

Pedro desistiu do programa no último domingo, 18
Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x