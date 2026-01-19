TELEVISÃO
Globo trata Pedro como expulso após desistência do BBB 26; entenda
Participante desistiu do programa no domingo, 18
Após o pipoca, Pedro cometer assédio contra uma participante do BBB 26 e desistir do programa no último domingo, 18, a TV Globo passou a tratar o brother como expulso e não irá pagar cachê ao participante. A emissora formalizou a decisão nesta segunda-feira, 19, encerrando o contrato.
Segundo informações divulgadas pela coluna F5, do UOL, Pedro não receberá nenhum valor referente à participação no reality show, nem mesmo pelos dias em que esteve confinado, conforme previsto no contrato.
Participantes que desistem do programa costumam enfrentar impasses jurídicos com a emissora. Em alguns casos, no entanto, é possível manter vínculo com a Globo, como ocorreu com Lucas Penteado, do BBB 21.
No caso de Pedro, porém, a emissora classificou a situação como uma “conduta inadequada e gravíssima”, considerando que o participante optou por deixar o reality ao entender que poderia ser expulso em razão de suas atitudes dentro do programa.
Além disso, o participante teve sua imagem retirada da vinheta oficial do Big Brother Brasil, que começa a ser exibida nesta terça-feira, 20.
