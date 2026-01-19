BBB 26: esposa de Pedro dá ultimato sobre relação após assédio

A moça está à espera de sua primeira filha - Foto: Reprodução | Instagram

Rayne Luiza quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o assédio cometido por Pedro, seu marido, no BBB 26. Grávida, a jovem concedeu uma entrevista e revelou que dará um fim ao seu casamento, priorizando o bem estar da filha do ex-casal.

“Não haverá uma conversa ou contato. Às vezes, quando estamos dentro da situação, não enxergamos tudo, ou quase nada, mas hoje vejo a gravidade real”, disse ela, em conversa com o jornalista Leo Dias.

Tudo sobre BBB em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A moça ainda confessou que só aceitou as traições cometidas por ele, no início do relacionamento, pensando em construir uma família ao lado dele. “Às vezes acreditamos na mudança de alguém que só existe na nossa cabeça e, pela família, decidimos nos submeter a certas coisas, não vendo o que está diante dos nossos olhos”, disparou.

“Como mulher e mãe, não posso ignorar o que aconteceu, sinto muito pela Jordana, tem sido um momento bastante delicado e difícil pra mim, mas acredito que vai passar, agora é cuidar de mim e da Aurora”, concluiu.

Assédio

Vale lembrar que Pedro deixou a casa do BBB 26 após apertar o botão de desistência, neste domingo, 18. O rapaz seguiu a participante Jordana até a dispensa e tentou beijá-la à força no local.

O momento foi registrado pelas câmeras de segurança do espaço e exibido durante a edição ao vivo do programa, com direito a alerta e sermão de Tadeu Schmidts, apresentador do reality show.