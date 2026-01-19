Menu
SOLTOU O VERBO

BBB 26: esposa de Pedro dá ultimato sobre relação após assédio

A jovem se pronunciou sobre o ocorrido dentro do reality show

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/01/2026 - 16:35 h
A moça está à espera de sua primeira filha
A moça está à espera de sua primeira filha

Rayne Luiza quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o assédio cometido por Pedro, seu marido, no BBB 26. Grávida, a jovem concedeu uma entrevista e revelou que dará um fim ao seu casamento, priorizando o bem estar da filha do ex-casal.

“Não haverá uma conversa ou contato. Às vezes, quando estamos dentro da situação, não enxergamos tudo, ou quase nada, mas hoje vejo a gravidade real”, disse ela, em conversa com o jornalista Leo Dias.

A moça ainda confessou que só aceitou as traições cometidas por ele, no início do relacionamento, pensando em construir uma família ao lado dele. “Às vezes acreditamos na mudança de alguém que só existe na nossa cabeça e, pela família, decidimos nos submeter a certas coisas, não vendo o que está diante dos nossos olhos”, disparou.

Leia Também:

Globo trata Pedro como expulso após desistência do BBB 26; entenda
Ana Maria Braga detona Pedro após assédio no BBB: “Desprazer”
BBB 26: após assédio, esposa de Pedro toma atitudes radicais

“Como mulher e mãe, não posso ignorar o que aconteceu, sinto muito pela Jordana, tem sido um momento bastante delicado e difícil pra mim, mas acredito que vai passar, agora é cuidar de mim e da Aurora”, concluiu.

Assédio

Vale lembrar que Pedro deixou a casa do BBB 26 após apertar o botão de desistência, neste domingo, 18. O rapaz seguiu a participante Jordana até a dispensa e tentou beijá-la à força no local.

O momento foi registrado pelas câmeras de segurança do espaço e exibido durante a edição ao vivo do programa, com direito a alerta e sermão de Tadeu Schmidts, apresentador do reality show.

x