Além do BBB 26: relembre casos de assédio que marcaram reality shows

Big Brother Brasil 26 foi marcado por um caso de assédio - Foto: Globo| Manoela Mello

O Big Brother Brasil 26 foi marcado por um caso de assédio neste domingo,18. O ato foi cometido pelo brother Pedro Henrique, que tentou beijar à força a advogada Jordana Morais. Após o episódio, o participante desistiu do reality show, o que gerou repercussão e revolta nas redes sociais.

No entanto, o caso não foi o primeiro episódio de assédio registrado em realities brasileiros. Internautas relembraram situações semelhantes ocorridas em outras edições e em diferentes programas, algumas delas sem expulsão imediata dos envolvidos.

Veja outros casos de assédio

Nego do Borel - A Fazenda 13

O cantor foi acusado de assédio após se deitar com a participante Dayane Mello, que estava embriagada, e tentar manter relações com ela.

Durante o episódio, a modelo negou diversas vezes e pediu para que ele parasse. A equipe de Dayane registrou um boletim de ocorrência contra o artista.

Phellipe Haagensen - A Fazenda 11

O participante beijou Hariany Almeida sem o consentimento dela durante uma festa. Após a repercussão do caso, Phellipe afirmou que o ato teria sido motivado por carência. Ele acabou expulso do reality.

Daniel Echaniz - BBB 12

O brother foi expulso do programa após comportamento classificado como “inadequado” pela produção.

Imagens dele sob o edredom com Monique Amin, que estava embriagada, levantaram suspeitas de abuso sexual. Após investigação, Daniel foi inocentado pela Justiça.

Pétrix Barbosa - BBB 20

O participante foi acusado de assédio após passar a mão nos seios de Bianca Andrade (Boca Rosa) e encostar suas partes íntimas em Flay durante uma festa.

Pétrix foi apenas advertido no confessionário e não sofreu punições severas no programa.

Pyong Lee - BBB 20

O influenciador foi acusado de assédio após tentar beijar Marcela McGowan e tocar em Flay sem consentimento. Pyong não foi expulso, mas prestou depoimento às autoridades após deixar a casa.

MC Guimê e Cara de Sapato - BBB 23

Os dois participantes foram expulsos após acusações de assédio envolvendo a participante mexicana Dania Mendez, que estava há poucos dias no reality brasileiro.

No caso, MC Guimê passou a mão nas nádegas de Dania, enquanto Cara de Sapato tentou beijá-la à força.