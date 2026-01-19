Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BBB
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TELEVISÃO

Além do BBB 26: relembre casos de assédio que marcaram reality shows

Episódio gerou repercussão e revolta nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

19/01/2026 - 17:48 h
Big Brother Brasil 26 foi marcado por um caso de assédio
Big Brother Brasil 26 foi marcado por um caso de assédio -

O Big Brother Brasil 26 foi marcado por um caso de assédio neste domingo,18. O ato foi cometido pelo brother Pedro Henrique, que tentou beijar à força a advogada Jordana Morais. Após o episódio, o participante desistiu do reality show, o que gerou repercussão e revolta nas redes sociais.

No entanto, o caso não foi o primeiro episódio de assédio registrado em realities brasileiros. Internautas relembraram situações semelhantes ocorridas em outras edições e em diferentes programas, algumas delas sem expulsão imediata dos envolvidos.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Saiba quantos anos de prisão Pedro pode enfrentar após expulsão do BBB 26
BBB 26: esposa de Pedro dá ultimato sobre relação após assédio
Globo trata Pedro como expulso após desistência do BBB 26; entenda

Veja outros casos de assédio

  • Nego do Borel - A Fazenda 13

O cantor foi acusado de assédio após se deitar com a participante Dayane Mello, que estava embriagada, e tentar manter relações com ela.

Durante o episódio, a modelo negou diversas vezes e pediu para que ele parasse. A equipe de Dayane registrou um boletim de ocorrência contra o artista.

  • Phellipe Haagensen - A Fazenda 11

O participante beijou Hariany Almeida sem o consentimento dela durante uma festa. Após a repercussão do caso, Phellipe afirmou que o ato teria sido motivado por carência. Ele acabou expulso do reality.

  • Daniel Echaniz - BBB 12

O brother foi expulso do programa após comportamento classificado como “inadequado” pela produção.

Imagens dele sob o edredom com Monique Amin, que estava embriagada, levantaram suspeitas de abuso sexual. Após investigação, Daniel foi inocentado pela Justiça.

  • Pétrix Barbosa - BBB 20

O participante foi acusado de assédio após passar a mão nos seios de Bianca Andrade (Boca Rosa) e encostar suas partes íntimas em Flay durante uma festa.

Pétrix foi apenas advertido no confessionário e não sofreu punições severas no programa.

  • Pyong Lee - BBB 20

O influenciador foi acusado de assédio após tentar beijar Marcela McGowan e tocar em Flay sem consentimento. Pyong não foi expulso, mas prestou depoimento às autoridades após deixar a casa.

  • MC Guimê e Cara de Sapato - BBB 23

Os dois participantes foram expulsos após acusações de assédio envolvendo a participante mexicana Dania Mendez, que estava há poucos dias no reality brasileiro.

No caso, MC Guimê passou a mão nas nádegas de Dania, enquanto Cara de Sapato tentou beijá-la à força.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bbb 26 Big Brother Brasil Pedro no BBB 26

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Big Brother Brasil 26 foi marcado por um caso de assédio
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Big Brother Brasil 26 foi marcado por um caso de assédio
Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Big Brother Brasil 26 foi marcado por um caso de assédio
Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

Big Brother Brasil 26 foi marcado por um caso de assédio
Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x