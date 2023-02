BBB: Participantes pedem expulsão de Bruna por tapa na cara de Amanda

A produção do Big Brother Brasil 23 avalia as imagens de um suposto tapa que a atriz Bruna Griphao teria dado no rosto de Amanda nesta segunda-feira, 27. O momento não foi transmitido, mas Fred Nicácio e Key Alves pedem a expulsão da atriz.

Bruna teria se envolvido em uma discussão contra Ricardo por causa do celular que eles têm acesso para fazer imagens. A atriz pediu o aparelho para gravar um vídeo e o biomédico se negou.

Durante a discussão, Bruna acabou agredindo o rosto de Amanda, que sequer participava da briga. No meio do embate, as câmeras do Globoplay foram cortadas.

"Se isso aqui não é uma agressão...", questionou Key. "Cara, isso aqui é agressão, velho. Você viu o tamanho do rosto da Amanda? Do tapa. Tá desse tamanho", disse Fred Nicácio.

"Errada, véi. Extremamente sem educação. Extremamente”, continuou Key. "Ela virou e bateu na cara?", questionou Cézar Black. "Ela estava discutindo, gesticulando, sem querer bateu”, explicou Gabriel.

Confira alguns vídeos da confusão.