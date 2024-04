Beatriz e Alane disparam sobre Davi: "Perigoso conversar com ele" | A TARDE

A menos de uma semana do final do Big Brother Brasil 24, o clima ficou pesado envolvendo Davi e suas ex-aliadas Beatriz e Alane. As sisters estão incomodadas após últimas discussões com o baiano e apoiam até mesmo que ele seja isolado. Davi e Beatriz, junto com Isabelle, estão no penúltimo paredão do reality show.

Em conversa com Matteus, as ex-aliadas pediram que o gaúcho evite proximidade com Davi quando o assunto for Beatriz. "Eu queria falar com você, Matteus, porque, a Alane viu no quarto, ainda bem que eu não estava sozinha, o Davi joga com as palavras. Ele pega esses momentos para tentar se promover", disse Bia.

"E eu queria pedir, claro, mas aí é a sua opinião, se fosse possível, quando ele vier falar sobre esse assunto, você falar: 'Davi, eu não quero ouvir'", pediu Bia. "Não, mas eu não vou falar mais. Ali [na cozinha] eu fui falar com ele", explica Matteus.

Também em conversa com Matteus, Alane criticou a postura de Davi na briga com Beatriz, quando ele a chamou de "egoísta" e disse que acha perigoso conversar com ele. "Não foi nem dele olhar e xingar, falar coisas assim, mas ele fala de uma forma que é muito jogador com as palavras, mesmo. "Ele realmente faz a situação parecer que foi de uma forma que, na verdade, nem foi tanto daquela forma. Eu acho perigoso, até. Ele é uma pessoa incrível, mas ele sabe jogar com as palavras. E é perigoso, eu acho perigoso conversar com ele", diz Alane.

Matteus, então, responde: "Sinceramente, eu estou apavorado com essa situação desde ontem. Eles já conversaram e ficaram rodeando, e eu ouvi falarem coisas ali que, pra mim, não tinha necessidade, sabe? O Davi usa umas palavras pesadas e eu não achei legal o fato dele ter falado do egoísta".

Na avaliação de Matteus, os aliados chegaram juntos no Top 5 do programa e na reta final não seria mais necessário ser duro. "A gente construiu uma história tão bonita, sabe? Não tem necessidade da gente chegar agora no final e destruir isso", finaliza Matteus.

Em outros momentos, Davi seguiu sendo pauta de conversa entre Alane e Beatriz: "Ganhou do sórdido fingimento... Existem sórdidos fingimentos nessa casa e eu sabia disso". "Jogou com as palavras, ele joga com as palavras. [...] É nessas horas que a gente vê até onde a pessoa vai por R$ 3 milhões", disse a vendedora.