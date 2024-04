Bia se irrita com Davi após ser chamada de egoísta: “Não quero lição" | A TARDE

O último dia do quadro Sincerão na temporada 24 do Big Brother Brasil (BBB), na noite desta segunda-feira, 8, teve atrito entre dois aliados históricos: Davi e Bia, também conhecida como Beatriz.

>>Davi volta a desconfiar de Beatriz: "Ainda bem que abrimos o olho"

Após ser chamada de egoísta, Beatriz se disse decepcionada com Davi. O participante baiano, por sua vez, justificou o adjetivo no próprio Sincerão, ao citar o momento em que a vendedora quis comer toda a comida da casa quando estava no Paredão.

Beatriz foi tirar satisfação com Davi depois do fim do Sincerão. O baiano manteve o posicionamento e lembrou outro episódio em que ficou insatisfeito com a vendedora, quando ela fez um biquíni de casca de banana, apesar de ser alertada de que poderia levar punição, o que de fato aconteceu. Toda a casa foi para o “Tá Com Nada”.

"Lição de moral eu não quero ouvir", disse Bia na discussão. Os dois participantes compõem o grupo Fadas, que tem cinco dos seis integrantes da casa. Apenas Lucas Buda é membro do grupo Gnomos, que rivaliza com o Fadas desde o início do BBB, que é um reality show da TV Globo.

Nesta terça-feira, 9, acontece um paredão entre Lucas Buda, Isabelle e Alane. Um dos três vai deixar o BBB, a uma semana da final.