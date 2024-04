Davi volta a desconfiar de Beatriz: "Ainda bem que abrimos o olho" | A TARDE

O baiano Davi Brito voltou a criticar Beatriz Reis após discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Giovanna neste domingo, 7. O brother não gostou da sister ter reclamado sobre uma possível relação entre Matteus e Isabelle.

“Essa parada da reação, acho que foi delas duas [...] Quando ele falou assim... 'uma atitude poderia mudar todo o contexto do negócio', foram elas duas. A reação ia ser elas duas. Porque elas já estavam estressadas sobre esse assunto”, reclamou Davi em conversa no Quarto do Líder, ao lembrar que Alane e Beatriz estão com "inveja" da pegação dos brothers.

A manauara afirmou que a culpa do desentendimento do grupo Fada, seria dela. E, ainda, revelou estar aflita por estar disputando o paredão contra Alane e Lucas Calabreso.

Não é sua. Você só foi o assunto que rendeu, mas ainda bem que a gente abriu o olho antes e vigiou, né? [...] Ah, Isabelle, relaxa", completou o motorista.