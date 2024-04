Bia faz desfile com cacho de banana e é detonada por Davi: "Imatura" | A TARDE

O caldo entornou entre os brothers Beatriz Reis e Davi Brito no BBB 24, na madrugada desta terça-feira, 9, após o Sincerão. Tudo começou durante a dinâmica, quando o baiano precisou dar uma plaquinha negativa para alguém e definiu a vendedora do Brás como "egoísta" por causa das atitudes e punições repetitivas dela dentro da casa.

Depois que o programa ao vivo acabou, Bia foi questionar a situação com os ânimos exaltados e acabou se desentendendo com o motorista de aplicativo, ao ponto de desfilar com um cacho de bananas na cabeça para provocá-lo.

Davi falou que Beatriz precisava "separar as coisas" por estar em um jogo e a acusou de querer passar por cima de Alane Dias para ganhar a imunidade quando Matteus ganhou o poder do Anjo, o que a deixou chateada.

Porém, a discussão chegou realmente ao ápice quando o morador de Cajazeiras citou o momento em que Bia repetiu o erro de usar cascas de frutas no corpo, mesmo com a reclamação ao vivo do apresentador Tadeu Schimdt e com os avisos dele. Ela deixou todos os aliados chocados com a cena e chegou a pedir que Alane cantasse para completar a cena do desfile, mas acabou ficando no vácuo.

Confira a discussão:

Davi iniciou fazendo um alerta: "É um jogo, aqui é um jogo! Eu separo as coisas", e acabou sendo indagado por Bia: "Pelo jogo, você falar que eu não penso na Alane? Eu não penso na Alane?". Davi rebateu dizendo que na situação do Anjo ela pensou apenas em si mesma. "Você só pensou em você. Ela vai te defender, porque é sua amiga", disparou. Alane tentou interferir, mas a conversa seguiu entre o baiano e a paulista.

Foi então que o pau quebrou. "Você é tão egoísta, que você pegou a banana, foi chamada atenção uma vez, você pegou a banana, botou no seu peito e foi pro sol, sendo que eu avisei três vezes o que você fez. Você erra, a pessoa chama você atenção e você erra de novo sabendo que errou", descascou o baiano. Calada, Bia se aproximou da fruteira da casa e pegou o cacho de bananas para colocar na cabeça e desfilar.



"Pra que isso, Bia? Pra que isso? Você mostra que você é imatura, véi. Até esse ponto de fazer isso aí. Você é tão imatura, infantil", falou Davi. Ela acabou rebatendo, dizendo que essa era apenas a opinião dele, e foi para o quarto acompanhada pela amiga.