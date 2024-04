Beatriz promete ir ao confessionário se Davi mantiver brigas; entenda | A TARDE

Após diversas discussões com Davi, seu ex-aliado, Beatriz afirmou na madrugada desta quarta-feira, 10, que vai reclamar do baiano no Confessionário se ele seguir a procurando para conversar. A afirmação aconteceu em conversa com Isabelle e Alane.

"Não, eu só quero que você aconselhe ele, Isabelle, para ele não me procurar. Se ele é falso, isso aí é sobre ele, eu não sou falsa de ofender você, julgar com argumento mequetrefe e depois...", dispara a vendedora. "Eu acho que ele queria deixar tudo esclarecido", opina Isabelle. "Não, ele está jogando até agora, ele vai jogar até o final", afirma Alane.

"Ele está jogando com as palavras, ele veio aqui para jogar. Alane, eu não deveria ter falado com ele aqui. Eu não nasci ontem, eu tenho 23 anos, até Alane percebeu", comenta ela.

"Ele não vai descansar, você também não", diz a bailarina.

"Não, não vou. Ele vai me procurar, eu não vou falar. Se ele começar a vir atrás de mim, eu vou no Confessionário falar para produção: 'está me perturbando, está vindo atrás de mim o tempo todo', não quero que venha atrás de mim falar comigo, não sou obrigada a falar com ele", afirma Beatriz.

Davi, Beatriz e Isabelle estão no penúltimo paredão do BBB, cujo resultado será divulgado na quinta-feira, 11. A grande final do reality show será na próxima terça-feira, 13.