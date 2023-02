Boninho sobre campanha de ex-BBBs por saída de Fred: "cara de a favor"

O diretor do Big Brother Brasil, Boninho, comentou o mutirão capitaneado por alguns ex-participantes do reality, tanto desta quanto de outras edições, pedindo a saída de Fred Nicácio, que disputa o paredão com Cézar Black e Antônio Cara de Sapato. O resultado será anunciado nesta terça-feira, 28.

Os ex-BBBs Gui Napolitano, da edição 20, Bil Araújo, da 21, e Gabriel Fop, da 23, ironizaram a aparência de Fred e compartilharam selfies usando um filtro de harmonização facial exagerada com a tag #forafrednicácio.

Em um comentário nas redes sociais sobre a campanha, Boninho afirmou que a campanha pela saída do médico parecia mais uma campanha favorável. "Isso tá com mais cara de a favor", escreveu o Big Boss.

Após a repercussão, Bill Araújo comentou as críticas recebidas. "Na minha vez era normal zoar, né?". Alguns internautas foram além e comentaram que Bill critica a harmonização de Fred, mas esquece que o próprio já passou pelo procedimento.