Brothers criticam Davi após expulsão de Wanessa por agressão | A TARDE

Após a expulsão de Wanessa Camargo, neste sábado, 2, do BBB 24, brothers se reuniram no banheiro para criticar Davi.

Os participantes Fernanda, Pitel, Yasmin, Lucas Henrique, Miguel e Leidy Elin comentaram a atitude do brother de ir ao confessionário após Wanessa Camargo ter batido em sua perna na noite desta sexta-feira, 1º.

"Ele quis tirar ela do jogo real. Ele não se sentiu ofendido e magoado porque encostou no pé. Ele quis tirar do jogo", disse Fernanda.

"Ele é baixo, ele é baixo", disse Pitel. "Nada pra ele pesa. Ela foi a única pessoa que ia chamar ele... Ela chamou [Davi na dinâmica que valia bolsa de faculdade], porque ele queria estudar, não sei o quê", complementou ela.

Leidy também concordou com os brothers: "A única que deu a p*rra da faculdade pra ele!". Pitel complementou: "A única! Ninguém quis chamar ele. Ninguém! Ela botou tudo que tinha acontecido entre ela e ele de lado e disse: 'Se ele quer estudar, eu dou'. E nada disso pesa! Que tipo de pessoa egocêntrica".