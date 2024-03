Calor do Rio faz produção do BBB mudar castigo do monstro | A TARDE

O calor do Rio de Janeiro criou mobilização nas redes sociais para que o castigo do monstro no Big Brother Brasil (BBB) fosse adaptado, neste domingo, 17.



Com trajes de princesa e sapo, os participantes Fernanda e MC Bin Laden deveriam ficar na área externa da casa, tomando sol. A mudança promovida pela produção fez com que os castigados continuassem com as fantasias, mas dentro da casa.

A temperatura do bairro do Rio de Janeiro em que está a casa do BBB chegou a 34º neste domingo, com sensação térmica de 54,3º.