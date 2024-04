Com direito até a champanhe, torcida de Davi não se intimida com chuva | A TARDE

Mesmo com muita chuva, milhares de pessoas saíram de suas casas, nesta terça-feira, 16, para assistir a final do reality e aproveitar a festa organizada no Campo da Pronaica no bairro de Cajazeiras 10.

Os irmãos Erica Pereira e Júlio César contam que, mesmo com o mau tempo, fizeram questão de comparecer ao evento.

"Desde cedo a gente tá na expectativa pra dar esse horário pra a gente chegar aqui. E foi uma dificuldade imensa, pegamos a Estrada Velha [do Aeroporto], horrível, toda inundada, mas estamos presentes aqui pra comemorar essa vitória. Davi campeão!", bradou Júlio.

Com o salto em uma das mãos e uma champanhe em outra, Erica declara a sua torcida para o motorista de aplicativo.

"Davi campeão, rapaz! Pra me tirar de casa é só Davi mesmo, nessa chuva! O homem merece, guerreiro e é da terra. Parabéns, Davi! É campeão, não tem pra onde correr", disparou.

De acordo com os organizadores do evento, cerca de 10 mil pessoas estão curtindo a festa em homenagem a Davi.