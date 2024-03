Davi cai no choro após briga intensa no BBB 24; veja | A TARDE

A briga entre Davi Brito e Leidy Elin no BBB 24 deixou o baiano abalado. Em conversa com Isabelle Cunhã, ele desabafou após a trancista jogar suas roupas na piscina após o último Sincerão.

Na conversa, o motorista de aplicativo afirmou que ficou sem reação ao ver Leidy jogar sua mala na água. Disse ainda que o pior foi perceber que os colegas não fizeram nada. “Todo mundo viu e ninguém falou nada”, disparou.



“Eu faleu um ‘psiu’, Isabelle. Eu fiz assim: ‘psiu’, e todo mundo partiu para cima de mim. Ela jogou as minhas roupas na piscina e ninguém falou nada. Você sabe o que é isso?”, questionou. Em seguida, Davi afirmou que não faria isso com ninguém da casa. “Já tive brigas maiores do que a que tive com ela aqui. Com o Bin, com o Nizan…”

Percebendo que o amigo estava abalado, Isabelle consolou ele. “Ninguém falou nada, mas as pessoas não concordam com isso. Uma coisa é discutir, mas isso não se faz”, disse.



Na ocasião, Davi afirmou que pensou em vinganças contra Leidy, mas que tem medo das consequências. “Não sei onde isso chegaria. Se eu começar a provocar ela, posso perder tudo e a minha faculdade. Pode me prejudicar, cara. Não sei se ela tem um propósito na vida, mas eu tenho”, destacou. Mais tarde, o brother chorou na área externa e comentou baixinho: “Tenho que ser forte.”