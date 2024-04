Davi comenta sobre a morte de Rodrigo Amendoim: "Foi muita pressão" | A TARDE

Na reta final do Big Brother Brasil e com receio do que vai encontrar quando sair do confinamento, Davi Brito comentou com Isabelle Nogueira sobre a pressão negativa que as redes sociais podem causar. A conversa começou quando o motorista de aplicativo ficou preocupado com o pós-BBB da Beatriz Reis, que estava extremamente chateada por ter sido chamada de "egoísta" na dinâmica do Sincerão e pode se deparar com comentários verdadeiramente ofensivos aqui fora. Em um momento da conversa, o baiano relembrou do caso do influenciador Rodrigo Amendoim.

"Ele era influenciador de lá de Salvador. E aí, cara, não sei o que foi o que aconteceu, mas acho que foi muita pressão psicológica, sabe?", começou Davi. Isabelle acabou recordando da história e pediu que ele continuasse a contar. "Eu não sei o que aconteceu realmente, mas ele morreu, enfim… Cara, isso é muito sério, cara! Opinião dos outros é muito sério, ainda mais a gente", alertou Davi.

Confira a conversa:





Davi Brito falou sobre a possibilidade deles, que tiveram a projeção nacional através do programa de TV, receberem muitas mensagens de ódio. "Vai ter gente que vai chegar no nosso direct e vai falar assim: ‘Cara, se mata, véi, você é muito feio”, lamentou.

O brother seguiu refletindo sobre o assunto ao lado da aliada e afirmou que pretende bloquear as pessoas que enviarem palavras desrespeitosas, preconceituosas e ofensivas para ele.

Relembre o caso Rodrigo Amendoim

O influencer digital Rodrigo Amendoim, de 24 anos, foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, em um condomínio em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Ele foi vítima de um disparo de arma de fogo e faleceu no dia 28 de outubro de 2023.

O blogueiro era baiano e sofria de depressão. De acordo com a análise do Departamento de Polícia Técnica (DPT), divulgada em 26 de dezembro do ano passado, Mendo tirou a própria vida.

Unidos contra a depressão!

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).

Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.