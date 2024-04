Davi detona postura de Lucas Henrique no BBB 24: “Vira-folha” | A TARDE

Na madrugada desta segunda-feira, 8, Davi - que garantiu a vaga no top 5 do reality após vencer a Prova do Líder - criticou, em conversa com Isabelle, a postura de Lucas Henrique no BBB 24. O baiano disse que o adversário é “vira-folha”.

“Já jogou com o pessoal do Fadas, já jogou com o pessoal do Gnomo. Ele é ‘vira-folha’. Amanhã, no Sincerão, vou escaldar ele todo. Amanhã, eu quero ver que corda que ele é. Se ele é a corda dobrada ou se ele é uma corda só para aguentar o rojão. Ele é igual aqueles caras que torcem para um time quando está ganhando e, quando o time está perdendo, torce para outro”, disse.



Na ocasião, Davi insistiu após Isabelle apontar que as pessoas se conhecem com o tempo no confinamento. “Depois ele desfez as alianças, fez outras alianças... as pessoas vão se conhecendo, mas ele alterou muitas vezes a rota aqui dentro por causa de jogo e para chegar mais longe no jogo, e isso fala muito quem ele é. Fala muito sobre o que ele é capaz de fazer, tenho essas percepções sobre as pessoas, o que as pessoas são capazes de fazer para ganhar R$ 3 milhões”, continuou.

Veja o momento:

Davi 🗣: "Ele [Lucas Henrique] alterou muitas vezes a rota aqui dentro por causa de jogo e para chegar mais longe no jogo, e isso fala muito quem ele é" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/m65jjuW5M2 — Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2024