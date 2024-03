Davi e Yasmin fazem plantão no BigFone; próximo toque manda ao Paredão | A TARDE

O Big Fone ainda vai tocar no Big Brother Brasil neste domingo, 3. Esta será a última vez que o dispositivo será ativado e, quem atender, estará direto no Paredão.

O Big Fone já tocou outras cinco vezes. Quatro delas foram atendidas por Davi e uma por Alane. Todas as vezes a ligação caiu e os participantes foram trolados.

No início da tarde, Davi e Yasmin estão de plantão nos Big Fones da casa. A modelo aguarda junto a um telefone, em silêncio. Enquanto isso, o motorista de aplicativo está ao lado do outro e aproveita para cantar.

Por quebrar uma das regras, os brothers receberam atenção, com um aviso sonoro para não encostarem no fone, no fio e ao redor do Big Fone.

Alane, enquanto limpava a casa, observou a cena e disparou: "Gente, que guerra aquela ali... Que programa maravilhoso!".