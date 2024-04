Davi fala sobre votar em aliados do grupo "Fadas": “agora já era” | A TARDE

Prevendo a chegada dele e do grupo “Fadas” ao TOP 5 do BBB 24, Davi falou sobre votar nos aliados Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle. O baiano afirma que vai ser um enfrentando o outro no Paredão.

"Estou imaginando, se sobrar nós cinco, quando chegar nós cinco, vai ser um enfrentando o outro no Paredão", disse Davi. "Aí ferve", concordou Matteus. "Estou dizendo que ferve lá", completou o gaúcho.

"Não tem para onde fugir. Agora já era", afirma Davi. "Aí bato minha cabeça na parede", desabafa Beatriz. "Tem que afastar todos assim, fica cada um em uma ponta do sofá", brincou Matteus.

Estratégia

E essa realidade de votos entre aliados pode acontecer até mesmo do TOP 5, já que Lucas Buda e Giovanna estão planejando se indicar ao Paredão para forçar os Fadas a votarem entre si, caso ganhem a próxima prova do líder:

“Se eu pegar ou você pegar a gente tem que se indicar. Para no mínimo tentar a última cartada", disse Lucas. “Você me indica ou te indico pra movimentar o jogo. Pode ir sem medo", completou. A nutricionista afirma: "Lógico".

"E quem ficar no TOP 6 tem a obrigação de lutar pelo TOP 3 ganhando duas provas. Tem que ganhar duas provas, prova de resistência e mais uma", aponta Buda.