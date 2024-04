Deniziane revela como foi primeiro encontro com Matteus e Isabelle | A TARDE

Após o desfecho do BBB24, Deniziane compartilhou detalhes sobre seu reencontro com Matteus e Isabelle, na madrugada desta quarta-feira, 17, na festa do reality. Ela, que teve um affair com o gaúcho na edição, revelou que cumprimentou o casal e negou qualquer desconforto entre eles.

>>> Davi "foge" de compromisso com namorada: “a gente tá se conhecendo”

Em uma entrevista após o encerramento do reality, Deniziane falou sobre seu relacionamento com Matteus, afirmando que agiu conforme o momento e que não tinha falado com os dois após a final.

"Não tem como se arrepender se você não sabe do futuro. Eu agi conforme as minhas ações naquele momento", disse, ao ser questionada se teria se arrependido por ter terminado o relacionamento. Ela ainda disse que não havia falado com os dois depois da final, só dentro do programa: "Não deu tempo".

"Lá dentro do programa, eu cumprimentei ela, cumprimentei ele, só acho que não mostrou, né? Não tenho essa rixa que as pessoas criaram não, tá?", garantiu.

Durante sua passagem pelo aeroporto a caminho dos estúdios Globo para a final, Deniziane foi abordada por um repórter do Portal LeoDias e questionada sobre sua torcida para a final, mantendo seu apoio a Matteus e sua família.

Quando perguntada se torcia para que Matteus e Isabelle continuassem juntos, sua resposta foi direta: "Eu não vou te responder isso". Ela também expressou o desejo de conversar com Matteus após o término do confinamento, destacando que essa seria uma questão entre os dois.

“Essa é uma coisa que será entre nós dois, sabe? Não tem como eu responder isso agora. Ele tá lá dentro e eu aqui fora. Realmente não tem como saber”.